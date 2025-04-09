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НОВОСТИ

Более 70% американцев опасаются резкого роста цен из-за импортных пошлин Трампа — опрос

12:05 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 73% жителей США опасаются резкого подъема цен на потребительские товары в ближайшие полгода на фоне введения президентом страны Дональдом Трампом пошлин на ввозимую зарубежную продукцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Ipsos по заказу агентства Reuters.

По этим данным, лишь 4% респондентов ожидают, что цены снизятся, еще около 20% не ожидают никаких изменений. При этом 39% американцев поддерживают тарифную политику Трампа, против нее выступают 57% жителей страны.

Среди участников опроса из Демократической партии только 10% согласны с внешнеэкономическим курсом новой администрации США, противоположного мнения придерживаются 88% демократов. Среди однопартийцев Трампа о поддержке пошлин заявили 73% опрошенных, против них высказались 24% республиканцев.

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