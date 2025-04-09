ВСУ атаковали обеспечивающую энергоснабжение «Турецкого потока» станцию «Кореновская»

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины ночью совершили атаку с применением восьми БПЛА на станцию «Кореновская», обеспечивающую энергоснабжение газопровода «Турецкий поток». Как сообщили в Минобороны России, все дроны сбиты, нанесение ущерба станции не допущено.

«С 23:38 мск 8 апреля до 01:26 мск 9 апреля ВСУ совершена атака с применением восьми БПЛА по компрессорной станции „Кореновская“ Кореновского района Краснодарского края. Данная компрессорная станция обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода „Турецкий поток“. <…> Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. [Нанесение] ущерба станции не допущено», — сказали там.

Мощность перекачки станции «Кореновская» составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.