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На Украине нужно ежемесячно мобилизовывать 30 тыс. человек — главком ВСУ

16:00 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженным силам Украины (ВСУ) для поддержания боеспособности необходимо ежемесячное пополнение в 30 тыс. человек. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Владимир Зеленский назвал цифру, которую он назвал. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться», — сказал Сырский, отвечая на вопрос издания «Левый берег», достаточно ли мобилизовывать для нужд армии по 30 тыс. человек ежемесячно, о чем говорил Зеленский.

В феврале Зеленский заявил изданию The Economist, что самый высокий уровень мобилизации был в 2024 году — 30 тыс. в месяц. По его словам, «это было очень много», но был запрос от военных.

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