Брюссель затеял проект по свержению Вучича - вице-премьер Вулин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель задумал проект по свержению президента Сербии Александара Вучича при активной поддержке западных спецслужб. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Сербии Александар Вулин.

«Попытка свержения моего правительства на улицах Белграда — это не протест недовольных, а активная работа западных спецслужб и политический проект брюссельской администрации по смене президента Вучича и приведению к власти правительства, которое разделяет ценности ЕС и которое согласится с политикой администрации ЕС: признанием Косова, отказом от Республики Сербской и введением санкций против Российской Федерации», — сказал он.