Брюссель затеял проект по свержению Вучича - вице-премьер Вулин
17:40 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Брюссель задумал проект по свержению президента Сербии Александара Вучича при активной поддержке западных спецслужб. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Сербии Александар Вулин.
«Попытка свержения моего правительства на улицах Белграда — это не протест недовольных, а активная работа западных спецслужб и политический проект брюссельской администрации по смене президента Вучича и приведению к власти правительства, которое разделяет ценности ЕС и которое согласится с политикой администрации ЕС: признанием Косова, отказом от Республики Сербской и введением санкций против Российской Федерации», — сказал он.
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