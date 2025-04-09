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Брюссель затеял проект по свержению Вучича - вице-премьер Вулин

17:40 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель задумал проект по свержению президента Сербии Александара Вучича при активной поддержке западных спецслужб. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Сербии Александар Вулин.

«Попытка свержения моего правительства на улицах Белграда — это не протест недовольных, а активная работа западных спецслужб и политический проект брюссельской администрации по смене президента Вучича и приведению к власти правительства, которое разделяет ценности ЕС и которое согласится с политикой администрации ЕС: признанием Косова, отказом от Республики Сербской и введением санкций против Российской Федерации», — сказал он.

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