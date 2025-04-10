В США общая пошлина на товары из КНР равняется 145% - CNBC

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совокупные пошлины США в отношении товаров из Китая в настоящее время составляют 145%, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на должностное лицо американской администрации.

По его сведениям, 125% ввозные пошлины в отношении китайской продукции, о которых в среду объявил президент США Дональд Трамп, не учитывает 20% тариф, введенный ранее американским лидером за якобы недостаточные усилия правительствами Канады, Мексики и Китая в борьбе с распространением наркотического вещества фентанил. Таким образом, общая пошлина на товары из КНР равняется 145%.