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Лукашенко: Немцы поплыли, они забыли все, что было...

19:15 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство населения Германии забыло об исторической вине перед народами бывшего СССР. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир».

«Сталин многое сделал для того, чтобы восстановить Минск. <…> Более того, он разумно поступил: он заставил немцев военнопленных восстанавливать это все. И рассказывали очевидцы, что немцы очень добросовестно все это делали и считали, что они виноваты в этом. <…> Сейчас все забылось. Ушел страх вместе с тем поколением, которое сюда пришло к нам воевать, очевидцы исчезли, появилось новое поколение. Ну и их вот такая политика, которая навязывается государствами, расположенными еще западнее. <…> Немцы поплыли, они забыли все, что было», — сказал он.

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