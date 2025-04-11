РФ и Китай проведут совместные учения по спасению терпящих бедствие морских судов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай планируют содействовать в борьбе с незаконным вмешательством в работу морского транспорта. В сентябре 2025 года стороны проведут совместные учения по задержанию нарушителей и спасению терпящих бедствие судов, сообщил Минтранс РФ по итогам участия в 25-м Форуме пограничных ведомств (береговых охран) стран северной части Тихого океана.

«Наметили планы совместных действий по борьбе с незаконным вмешательством в работу морского транспорта. В сентябре этого года планируется провести совместные учения по задержанию нарушителей и спасению терпящих бедствие судов», — говорится в сообщении.