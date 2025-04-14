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Количество лесных пожаров в РФ значительно превышает прошлогодние показатели — МЧС

20:00 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число лесных пожаров на территории РФ и их площади значительно превышают показатели прошлого года, доложил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков.

«Всего же с начала года, по данным Авиалесоохраны, на территории Российской Федерации зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 тысяч гектаров, что значительно превышает показатели прошлого года», — сказал он.

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