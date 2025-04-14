Количество лесных пожаров в РФ значительно превышает прошлогодние показатели — МЧС
20:00 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число лесных пожаров на территории РФ и их площади значительно превышают показатели прошлого года, доложил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков.
«Всего же с начала года, по данным Авиалесоохраны, на территории Российской Федерации зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 тысяч гектаров, что значительно превышает показатели прошлого года», — сказал он.
НОВОСТИ
- 19:20 14.04.2025
- Страны ЕС выделили на оружие Украине на 15% больше средств, чем в прошлом году — Каллас
- 19:07 14.04.2025
- Канцлер ФРГ будет избран скорее всего 6 мая - СМИ
- 18:40 14.04.2025
- Посол Сирии запросил убежище в РФ — источник
- 18:00 14.04.2025
- ХАМАС объявил о готовности к преобразованию в политическую партию
- 17:45 14.04.2025
- В СберБанк Онлайн появился новый раздел «Кредиты»
- 17:32 14.04.2025
- Два человека погибли, один пострадал из-за атаки ВСУ на Беловский район Курской области
- 17:12 14.04.2025
- Медведев назвал кандидата в канцлеры ФРГ Мерца нацистом за идею удара по Крымскому мосту
- 17:00 14.04.2025
- Президент Эстонии утвердил закон, позволяющий военным атаковать гражданские суда
- 16:32 14.04.2025
- Дания может расторгнуть оборонное соглашение с Вашингтоном, если США выйдут из НАТО
- 16:12 14.04.2025
- РФ готова к нормализации отношений с Грузией — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать