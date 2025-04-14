Три человека погибли в результате взрыва цистерны на газонаполнительной станции в Чечне
21:20 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека погибли при взрыве цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское Наурского района. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.
«По факту хлопка газа на газонаполнительной станции в Наурском районе и гибели трех человек возбуждено уголовное дело. Сегодня примерно 16 часов на газонаполнительной станции в селе Новотерское Наурского района произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания, в результате которого погибли три человека, находившиеся на территории объекта», — говорится в сообщении.
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