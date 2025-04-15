Европейские страны яро препятствуют возвращению России на Олимпиаду — источник

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд значимых европейских стран яро препятствует возвращению России на Олимпийские игры на фоне неофициальных дискуссий в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом заявил ТАСС информированный источник.

«Самые ярые противники этого — представители некоторых значимых европейских стран, хотя тема в МОК витает в воздухе, есть ряд дискуссий по этому поводу», — сказал собеседник агентства насчет возможности официального возвращения России на Олимпийские игры.