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Европейские страны яро препятствуют возвращению России на Олимпиаду — источник

09:32 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд значимых европейских стран яро препятствует возвращению России на Олимпийские игры на фоне неофициальных дискуссий в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом заявил ТАСС информированный источник.

«Самые ярые противники этого — представители некоторых значимых европейских стран, хотя тема в МОК витает в воздухе, есть ряд дискуссий по этому поводу», — сказал собеседник агентства насчет возможности официального возвращения России на Олимпийские игры.

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