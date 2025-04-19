Великобритания может увеличить свое военное присутствие в Арктике — FT

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания должна усилить свое военное присутствие в высоких широтах на фоне обострения конкуренции между глобальными игроками в Арктике. Такие рекомендации, по данным газеты Financial Times (FT), британское правительство получит от авторов готовящегося к публикации Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.

Ссылаясь на ознакомившиеся с проектом документа источники, издание сообщает, что в нем также будет сделан упор на необходимость инвестиций в беспилотные технологии и передовые военные разработки. Кроме того, может быть рекомендована реструктуризация британского кибернетического потенциала, чтобы избежать конкуренции за ресурсы и кадры между отдельными структурами. Подготовкой обзора, который планируется опубликовать до конца июня, занимаются бывший генсек НАТО (1999-2003) лорд Джордж Робертсон, Ричард Бэрронс, возглавлявший Стратегическое командование ВС Великобритании в 2013–2016 годах, бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл, а также команда правительственных и независимых экспертов.

По словам сотрудника лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) Эда Арнольда, Великобритания ощущает все большее давление со стороны своих североевропейских союзников, обеспокоенных политикой президента США Дональда Трампа.

«Они ожидают, что мы расширим там свое военное присутствие, поскольку в вопросах, касающихся разведки и наблюдения, а также противодействия подлодкам, мы — единственные, кто может сгладить эффект от перенаправления части ресурсов США в Индо-Тихоокеанский регион», — заявил он изданию.