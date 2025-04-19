В РФ нужно ликвидировать налоговый режим для самозанятых — глава Superjob

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим налогообложения для самозанятых в России нужно ликвидировать, так как из-за налоговых преференций и более высоких зарплат все больше квалифицированных работников перетекают в сферу услуг, из-за чего растет дефицит кадров. Такое мнение в интервью ТАСС выразил президент сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров.

«Нужно полностью ликвидировать этот особый режим налогообложения для самозанятых, полностью закрыть эту тему и все трудовые отношения признать полноценными трудовыми отношениями. Только после этого с нуля, если нужно, можно строить новую более жесткую систему. Проблема в том, что самозанятые имеют дичайшие преференции. Если за самозанятого платят 6% налогов, то за работников в штате, за токарей, например, — 43%. И тут соревноваться невозможно», — сказал он.

Захаров уточнил, что в настоящее время бизнесмены, которые работают в реальном бизнесе, испытывают дефицит кадров. Средний и малый бизнес не выдерживает конкуренции с самозанятыми, например, обувные фабрики не могут себе позволить платить сотрудникам такие высокие зарплаты, какие платформы предлагают курьерам.

«Теперь у нас продавцы в супермаркетах — самозанятые, таксисты — самозанятые, и курьеры — тоже самозанятые. Размеры преференций для сферы услуг через систему самозанятости по прошлому году, грубо говоря, составили 4 трлн рублей. Это то, что удалось сэкономить на неуплате налогов. 4 трлн рублей — это больше, чем весь объем российского IT-рынка. И именно эти деньги позволяют на сегодняшний день отдавать их в зарплату людям, конкурируя на рынке труда. В результате токарю — 70 тысяч рублей, курьеру — 150 тысяч, а учителю младших классов в Иркутске — 30 тысяч», — пояснил он.

Из-за этого идет отток сотрудников из реального сектора — работники переходят из отраслей, которые требуют получения образования, в более простые сферы, не требующие квалификации. «Тема с самозанятостью уже перезрела и перекипела. Такими темпами у нас самозанятых будет не 13 млн, а все 25 млн через пять лет. И сфера услуг еще больше вырастет, а производство будет дальше жить в дефиците кадров», — подытожил он.