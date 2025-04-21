США и Филиппины начали совместные учения с участием более 14 тыс. военнослужащих — Reuters
12:05 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Филиппины объявили о старте совместных ежегодных военных учений Balikatan 2025 («Плечом к плечу»), в них примут участие более 14 тыс. военнослужащих, сообщило агентство Reuters.
«Комплексные боевые испытания призваны учесть все вызовы региональной безопасности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, начиная с Южно-Китайского моря», — приводит агентство слова ответственного за проведение маневров с американской стороны генерал-лейтенанта Джеймса Глинна. В ходе учений будет отрабатываться применение береговых ракетных комплексов NMESIS, реактивных систем залпового огня HIMARS и других видов вооружений.
В маневрах принимают участие около 9 тыс. американских и 5 тыс. филиппинских военнослужащих. Также в качестве наблюдателей будут присутствовать малые контингенты из более чем 10 стран, включая Австралию, Японию, Францию и Канаду. Учения пройдут на территории Филиппин и в Южно-Китайском море с 21 апреля по 9 мая.
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