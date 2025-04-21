На Украине продали российский танкер Nika Spirit
17:00 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальное агентство Украины по поиску и менеджменту активов (АРМА) продало российский танкер, арестованный в 2019 году в порту Измаила. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
«Арестованное судно Nika Spirit, находившееся в управлении АРМА, успешно продано на электронном аукционе Prozorro», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, судно было продано за 6,4 млн гривен (около $154 тыс.). Глава агентства Елена Дума заявила, что в данный момент в управлении АРМА находится 16 арестованных судов.
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой задержала 25 июля 2019 года в порту Измаил Одесской области танкер Nika Spirit. Ранее он ходил под названием Nеyma и, по версии украинской стороны, якобы блокировал украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. 30 июля танкер был арестован решением украинского суда, а затем передан под управление АРМА. Экипаж задержанного танкера из 10 человек вернулся в Россию 26 июля.
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