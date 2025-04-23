Белый дом: Никакого одностороннего уменьшения тарифов для Китая не будет
21:50 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не намерены идти на уменьшение таможенных пошлин для продукции из КНР в одностороннем порядке, Вашингтон хочет видеть от Пекина снижение тарифов и отмену торговых барьеров для США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Хочу внести ясность, никакого одностороннего уменьшения тарифов для Китая не будет. Президент ясно дал понять, что Китаю нужно заключить сделку с США, и мы настроены крайне оптимистично, что это произойдет, — сказала она в интервью телеканалу Fox News. — Президенту решать, какими будут пошлины для Китая, но нам определенно необходимо видеть уменьшение пошлин и тарифных барьеров от Китая».
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