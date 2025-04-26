0
0
0
НОВОСТИ

Курс «Семьеведение» пройдет каждый школьник - Буцкая

18:30 26.04.2025 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме заявили, что курс «Семьеведение» пройдет каждый школьник. Уроки будут обязательными. Подростки научатся основам брака. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Семьеведение» или по-другому урок называется «Моя семья», с этого года, с первого сентября он уже в пилотном режиме сейчас вводится в школах. В дальнейшем у нас каждый ребёнок будет проходить эти курсы. Они не про физиологию. Они про общение.

Что в браке самое главное? Надо уметь слышать друг друга. В браке только одно мнение — оно общее. Нет мнения отдельно мужа, отдельно жены, отдельно ребёнка. Есть общее мнение, к которому они должны прийти. Вот это самое сложное, но «Моя семья» нам в помощь».

Среди авторов учебника по семьеведению есть занимающиеся «мракобесием» люди, объяснил ранее Андрей Клишас. Те, кто увлекается эзотерикой, мистицизмом, «родологией», «в школу допущены быть не должны», заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Сенатор в эфире RTVI добавил, что предпочёл бы, чтобы дети в ходе обучения в школе «держались подальше» от подобных вещей. Он отметил, что следует выработать критерии того, кто может быть автором учебников, поскольку эти люди могут стать «авторитетом для детей в школе».

Учебник по семьеведению был представлен 28 марта. Его основными авторами выступили председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и кандидат педагогических наук Ксения Мосунова, которая также считается основательницей института современной психологии и родологии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 26.04.2025
США заявили Украине, что следующая администрация может быть не против ее вступления в НАТО
0
153
17:30 26.04.2025
Путин заявил о готовности РФ к переговорам с Киевом без предварительных условий
0
208
17:00 26.04.2025
Британия может пойти на провокации против РФ на территории любой страны — Нарышкин
0
286
16:00 26.04.2025
Сильный взрыв прогремел в иранском порту Бендер-Аббас
0
367
15:00 26.04.2025
В ЦРУ подтвердили гибель сына замдиректора ведомства в боях на Украине — NBC News
0
478
13:38 26.04.2025
Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области
0
626
13:00 26.04.2025
Кабмин выделил дополнительные 1,3 млрд руб. на поддержку жителей Курской области
0
574
12:30 26.04.2025
На Украине произошел масштабный сбой в работе банковской системы
0
669
12:00 26.04.2025
Рособрнадзор готов проработать интегрированный ЕГЭ по физике и информатике — Музаев
0
645
11:30 26.04.2025
На линии контроля в Кашмире снова зафиксированы обстрелы с обеих сторон
0
673

Возврат к списку