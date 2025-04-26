Курс «Семьеведение» пройдет каждый школьник - Буцкая

18:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме заявили, что курс «Семьеведение» пройдет каждый школьник. Уроки будут обязательными. Подростки научатся основам брака. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Семьеведение» или по-другому урок называется «Моя семья», с этого года, с первого сентября он уже в пилотном режиме сейчас вводится в школах. В дальнейшем у нас каждый ребёнок будет проходить эти курсы. Они не про физиологию. Они про общение.

Что в браке самое главное? Надо уметь слышать друг друга. В браке только одно мнение — оно общее. Нет мнения отдельно мужа, отдельно жены, отдельно ребёнка. Есть общее мнение, к которому они должны прийти. Вот это самое сложное, но «Моя семья» нам в помощь».

Среди авторов учебника по семьеведению есть занимающиеся «мракобесием» люди, объяснил ранее Андрей Клишас. Те, кто увлекается эзотерикой, мистицизмом, «родологией», «в школу допущены быть не должны», заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Сенатор в эфире RTVI добавил, что предпочёл бы, чтобы дети в ходе обучения в школе «держались подальше» от подобных вещей. Он отметил, что следует выработать критерии того, кто может быть автором учебников, поскольку эти люди могут стать «авторитетом для детей в школе».

Учебник по семьеведению был представлен 28 марта. Его основными авторами выступили председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и кандидат педагогических наук Ксения Мосунова, которая также считается основательницей института современной психологии и родологии.