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Хуситы заявили о нанесении ударов по американскому авианосцу Harry Truman

21:00 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками американский авианосец Harry Truman, находящийся в акватории Красного моря. Об этом заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«В ответ на продолжающуюся ежедневную агрессию США против нашей страны военно-воздушные и военно-морские силы провели совместную операцию против вражеских военных кораблей, возглавляемых американским авианосцем Harry Truman. Они были атакованы в северной части Красного моря с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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