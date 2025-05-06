Темпы прироста мировой экономики стабилизируются на уровне 3,1% до 2028 г. — МЭР
10:32 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы прироста мировой экономики на горизонте до 2028 г. стабилизируются на уровне 3,1% в год (развитых стран — 1,7% в год, развивающихся стран — 3,9% в год). Такие прогнозные ожидания зафиксированы в сценарных условиях социально-экономического развития России на период 2026–2028 гг., опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития РФ.
В числе основных рисков ведомство называет усиление политики протекционизма, замедление процесса дезинфляции, эскалацию геополитической напряженности.
«На фоне торгового противостояния США и Китая прирост их экономик замедлится до уровня 2,1% и 3,4% в год соответственно. Экономики стран зоны евро будут расти темпами до 1,3% в год», — говорится в документе.
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