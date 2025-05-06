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Нетаньяху пытается уничтожить возможность существования двух государств — Кошта

13:00 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Евросовета Антониу Кошта выразил мнение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится уничтожить возможность реализации решения о двух государствах для урегулирования ближневосточного конфликта.

«Европа должна быть предельно ясной», — сказал Кошта в интервью испанской радиостанции Cadena SER. По его версии, необходимо осудить нарушение международного права со стороны еврейского государства, а также поддержать решение о двух государствах, в соответствии с которым Палестина — в том числе сектор Газа и Западный берег реки Иордан — должна сосуществовать рядом с Израилем как независимое государство в границах 1967 года.

При этом Кошта считает, что Нетаньяху «пытается уничтожить физическую возможность существования двух государств», поскольку он «продолжает разрушать Газу».

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