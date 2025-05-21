В учебном корпусе МГУ начали проверку в связи со случаем кори
12:40 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«19.05.2025 в связи с регистрацией случая кори у студента 1-го курса филологического факультета ФГБОУ ВО „МГУ им. М. В. Ломоносова“ по адресу: г. Москва, тер. Ленинские горы, д. 1, стр. 51 специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. В адрес МГУ им. М. В. Ломоносова направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании», — говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.
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