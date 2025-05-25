На территорию посольства РФ в Швеции с дрона сброшена стеклянная банка с краской
13:53 25.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство России в Швеции снова подверглось нападению с использованием беспилотника, который сбросил емкость с краской у входа в здание. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.
«25 мая около 03:40 утра посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям», — поясняется в сообщении.
Как напоминают в дипмиссии, подобные нападения регулярно продолжаются уже более года.
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