На территорию посольства РФ в Швеции с дрона сброшена стеклянная банка с краской

13:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Швеции снова подверглось нападению с использованием беспилотника, который сбросил емкость с краской у входа в здание. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

«25 мая около 03:40 утра посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям», — поясняется в сообщении.

Как напоминают в дипмиссии, подобные нападения регулярно продолжаются уже более года.