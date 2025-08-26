0
НОВОСТИ

В Саратовской области арестованы трое подростков по делу о теракте на железной дороге

11:05 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Саратовской области заключил под стражу трех подростков по делу о теракте на железной дороге. По версии следствия, они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф, сообщает Западное межрегиональное следственного управления на транспорте СК России.

«Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.

