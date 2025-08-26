0
Дипломатам РФ могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны — МИД Чехии

10:32 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый 19-й пакет санкций ЕС против России может содержать запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

«Я буду продолжать настаивать на прекращении свободного передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне», — сказал он в интервью европейскому изданию Politico. Липавский утверждает, что «это ненужное преимущество».

Ряд других неназванных дипломатов ЕС подчеркнули, что в новый пакет антироссийских санкций, скорее всего, не войдут ограничения, связанные с покупкой российских энергоресурсов. Издание отмечает, что новые санкции затронут так называемый «теневой флот» и компании, которые, по версии Запада, помогают России обходить экономические ограничения.

Некоторые эксперты считают, что новый санкционный пакет не повлияет на российскую нефть. «Мы не ожидаем, что в 19-м пакете будет место для каких-либо существенных санкций в отношении российской нефти. <…> Мы считаем, что на данный момент возможности для дальнейших санкций невелики», — подчеркнул аналитик консалтинговой компании ICIS Аджай Пармар.

