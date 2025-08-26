ВС РФ зашли в северную часть Купянска — Марочко
11:00 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские бойцы зашли на северную окраину Купянска Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, с продвижением ВС РФ в Купянске положение Вооруженных сил Украины в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат.
«В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения, что, в свою очередь, пагубно отразится на количестве потерь», — сказал он.
