ВС РФ зашли в северную часть Купянска — Марочко

11:00 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские бойцы зашли на северную окраину Купянска Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, с продвижением ВС РФ в Купянске положение Вооруженных сил Украины в городе ухудшилось и может стать причиной роста потерь среди украинских солдат.

«В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось, а оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских боевиков, однако украинское командование медлит с принятием решения, что, в свою очередь, пагубно отразится на количестве потерь», — сказал он.

