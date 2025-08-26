Австралия объявила посла Ирана персоной нон грата, закрыла свое посольство в Тегеране
10:20 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австралия объявила посла Ирана в стране Ахмада Садеги персоной нон грата, австралийское посольство в исламской республике приостанавливает работу из соображений безопасности. Об этом заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг на пресс-конференции.
По мнению австралийской разведки, Иран «стоит за антисемитскими атаками в отношении еврейской общины в Австралии». Утверждается, что Иран причастен к атакам на синагогу в Мельбурне и кошерный ресторан в Сиднее. «Несомненно, эти вопиющие и опасные акты агрессии на австралийской земле, которыми руководило другое государство, пересекли черту. Поэтому посол Ирана объявлен персоной нон грата», — заявила Вонг.
По словам дипломата, Садеги и еще три представителя Ирана должны покинуть Австралию в течение семи дней. Министр подчеркнула, что Канберра намерена поддерживать с Ираном «какие-то дипломатические связи». Это первый случай высылки посла другого государства из Австралии в период после Второй мировой войны. Австралийские дипломаты в Тегеране были ранее эвакуированы в «третьи страны».
