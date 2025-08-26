0
0
165
НОВОСТИ

Мантуров назвал продуктивными переговоры РФ и США по космосу

09:20 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал продуктивными прошедшие переговоры главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с министром транспорта США — временно исполняющим обязанности руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шоном Даффи.

«Буквально недавно мой коллега (глава Роскосмоса Дмитрий Баканов — прим. ТАСС) во главе российской делегации посещал США в рамках пилотируемой программы запуска очередного космического корабля с нашим космонавтом. Состоялись переговоры, и достаточно продуктивные», — сообщил Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 26.08.2025
Дипломатам РФ могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны — МИД Чехии
0
15
10:20 26.08.2025
Австралия объявила посла Ирана персоной нон грата, закрыла свое посольство в Тегеране
0
57
10:15 26.08.2025
Собянин: Занимаемся восстановлением Луганска и Донецка на системной основе
0
58
10:05 26.08.2025
Выдача автокредитов в июле сократилась на 38,3% в годовом выражении — НБКИ
0
87
10:00 26.08.2025
Угрозы в адрес Венгрии со стороны Зеленского будут иметь последствия — Орбан
0
101
09:32 26.08.2025
Американский режиссер Вуди Аллен внесен в базу сайта «Миротворец»
0
164
09:05 26.08.2025
Си Цзиньпин встретился с Вячеславом Володиным в Пекине
0
202
09:00 26.08.2025
За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 43 украинских БПЛА
0
198
22:40 25.08.2025
В ГД предложили дополнить экзамен для мигрантов нормами общения с женщинами
0
644
22:00 25.08.2025
Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Путина и Зеленского
0
661

Возврат к списку