Мантуров назвал продуктивными переговоры РФ и США по космосу

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал продуктивными прошедшие переговоры главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с министром транспорта США — временно исполняющим обязанности руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шоном Даффи.

«Буквально недавно мой коллега (глава Роскосмоса Дмитрий Баканов — прим. ТАСС) во главе российской делегации посещал США в рамках пилотируемой программы запуска очередного космического корабля с нашим космонавтом. Состоялись переговоры, и достаточно продуктивные», — сообщил Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).