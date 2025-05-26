При бегстве из Сумской области ВСУ бросали раненых и убитых - МО РФ

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские подразделения оставили раненых и убитых военнослужащих во время бегства из населенного пункта Беловоды в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.



«Штурмовые группы „крылатой пехоты“, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», — говорится в сообщении военного ведомства.



Как отметили в министерстве, перед началом освобождения Беловод российские десантники вскрыли систему обороны противника в самом населенном пункте и на его подступах. Российская артиллерия подавила огневые точки ВСУ и уничтожила их пункты управления.





