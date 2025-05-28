ЕС планирует сократить потребление воды к 2030 году на 10%
11:20 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В нем впервые в истории сообщества устанавливается целевой показатель «эффективности использования воды», что сигнализирует об обеспокоенности по поводу сокращения запасов грунтовых вод в ЕС. «Необходимо подумать о том, как более эффективно, рационально использовать воду, в том числе и при приеме душа», — заявила FT еврокомиссар по вопросам окружающей среды Джессика Росвалл.
Проект плана ЕК, предусматривающий меры по «стабильному обеспечению водой в условиях ее дефицита», направлен на то, чтобы подтолкнуть государства к увеличению инвестиций в трубопроводы, насосы и очистные сооружения, говорится в публикации.
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