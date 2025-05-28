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НОВОСТИ

США проигрывают Китаю в сфере высоких технологий - СМИ

14:20 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай благодаря активной государственной поддержке и политике по привлечению исследователей опережает США в ключевых сферах высоких технологий, таких как искусственный интеллект. Такая оценка содержится в материале журнала Foreign Affairs.

Как отмечает издание, политика администрации президента США Дональда Трампа, напротив, подрывает инновационный потенциал США, угрожая их экономическому и технологическому лидерству. В частности, сокращение затрат на НИОКР ограничивает возможности США в конкуренции с Китаем. Снижение количества высококвалифицированных специалистов, иммигрирующих в США, и отток иностранных студентов также усугубляют дефицит кадров в научной сфере.


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