США проигрывают Китаю в сфере высоких технологий - СМИ

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай благодаря активной государственной поддержке и политике по привлечению исследователей опережает США в ключевых сферах высоких технологий, таких как искусственный интеллект. Такая оценка содержится в материале журнала Foreign Affairs.



Как отмечает издание, политика администрации президента США Дональда Трампа, напротив, подрывает инновационный потенциал США, угрожая их экономическому и технологическому лидерству. В частности, сокращение затрат на НИОКР ограничивает возможности США в конкуренции с Китаем. Снижение количества высококвалифицированных специалистов, иммигрирующих в США, и отток иностранных студентов также усугубляют дефицит кадров в научной сфере.





