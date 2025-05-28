Канцлер ФРГ: Мы продолжим и расширим нашу военную поддержку Украины
15:40 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии поддержит Украину в разработке и производстве ею собственного дальнобойного оружия. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским в Берлине.
«Мы продолжим и расширим нашу военную поддержку», — сказал он, добавив, что ФРГ это будет делать «так долго, сколько необходимо». «Наши министры обороны подпишут сегодня меморандум о намерениях по снабжению дальнобойными боевыми системами украинского производства», — сказал он. «Это будет сотрудничество на промышленном уровне, которое может осуществляться как на Украине, так и здесь в Германии», — добавил Мерц.
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