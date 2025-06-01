Впервые дроны атаковали объект в Иркутской области

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая в Сибири атака дронов произошла в Иркутской области на военную часть в поселке Средний. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Кобзев.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Провели оперативный штаб. Сам также выехал в Усольский район», — написал Кобзев.

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Главное — не нужно поддаваться панике», — написал Кобзев.