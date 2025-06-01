Впервые дроны атаковали объект в Иркутской области
14:40 01.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая в Сибири атака дронов произошла в Иркутской области на военную часть в поселке Средний. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Кобзев.
«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Провели оперативный штаб. Сам также выехал в Усольский район», — написал Кобзев.
«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Главное — не нужно поддаваться панике», — написал Кобзев.
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