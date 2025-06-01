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Рапорт об отставке подал командующий Сухопутными войсками ВСУ

16:40 01.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый заявил о решении уйти в отставку после удара по учебному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ), где погибли 12 военных.

«Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье 12 военнослужащих погибли, еще более 60 получили ранения в результате ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

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