0
0
19
НОВОСТИ

Российско-украинские переговоры в Стамбуле начнутся 2 июня в час дня - СМИ

17:25 01.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый раунд переговоров по Украине 2 июня, как планируется, пройдет во дворце Чираган в Стамбуле и начнется в 13:00 (совпадает с мск). Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

«Переговоры делегаций России и Украины планируются завтра в 13:00 во дворце Чираган», — сообщил источник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:30 01.06.2025
Армия обороны Израиля получила приказ наступать в Газе, независимо от ведения каких-либо переговоров
0
29
16:40 01.06.2025
Рапорт об отставке подал командующий Сухопутными войсками ВСУ
0
169
15:25 01.06.2025
Зеленский сообщил о том, кто возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня
0
323
15:00 01.06.2025
Атака дронами в Иркутской области была произведена из фуры - губернатор
0
339
14:40 01.06.2025
Впервые дроны атаковали объект в Иркутской области
0
390
13:45 01.06.2025
В Брянской области объявлен трехдневный траур
0
376
12:30 01.06.2025
Повреждение ж/д путей обнаружено при осмотре на участке Унеча — Жеча Брянской области
0
404
11:00 01.06.2025
Минздрав РФ сообщил о состоянии пострадавших после обрушения моста в Брянской области
0
497
10:00 01.06.2025
Совместное заявление участников G7 по итогам саммита в Канаде, вероятно, не появится - СМИ
0
545
09:40 01.06.2025
Губернатор Брянской области назвал причину обрушения моста на пассажирский поезд Климово-Москва
0
657

Возврат к списку