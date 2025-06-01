Российско-украинские переговоры в Стамбуле начнутся 2 июня в час дня - СМИ

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый раунд переговоров по Украине 2 июня, как планируется, пройдет во дворце Чираган в Стамбуле и начнется в 13:00 (совпадает с мск). Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

«Переговоры делегаций России и Украины планируются завтра в 13:00 во дворце Чираган», — сообщил источник.