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Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина может пройти в течение недели – Белый дом

18:00 01.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в течение недели. Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

«Я не уверен, что он уже был запланирован на конкретную дату, но обсуждалась возможность проведения разговора между ними для обсуждения достигнутой в Женеве [10-11 мая] договоренности, которую мы восприняли как большой шаг вперед. <…> Это то, о чем президент [Трамп] хочет поговорить на этой неделе», — сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Чиновник полагает, что «обе стороны» заинтересованы в беседе.

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