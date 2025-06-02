Силы ПВО уничтожили 162 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны в период с 20:10 мск 1 июня до 02:00 мск 2 июня уничтожили 162 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 20:10 мск 1 июня до 02:00 мск 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 57 БПЛА — над территорией Курской области, 31 БПЛА — над территорией Белгородской области, 27 БПЛА — над территорией Липецкой области, 16 БПЛА — над территорией Воронежской области, 11 БПЛА — над территорией Брянской области, 11 БПЛА — над территорией Рязанской области, 6 БПЛА — над территорией Орловской области, 2 БПЛА — над территорией Республики Крым и 1 БПЛА — над территорией Тамбовской области», — сообщили там.