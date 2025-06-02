ЦИК подтвердил победу Навроцкого во втором туре выборов президента Польши

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней.

Навроцкий набрал 50,89%. За него свои голоса отдали 10 606 877 избирателей.

Кандидат от правящей Гражданской коалиции и мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,11%.