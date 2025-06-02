РФ получила от Украины ее вариант меморандума по урегулированию — Мединский

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона получила от Украины вариант меморандума Киева об урегулировании конфликта. Об этом заявил RT помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Ранее положения киевского документа были опубликованы в западных СМИ, при этом меморандум был передан на украинском и английском языках.

«Российская делегация получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании, — подтвердил Мединский. — Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским».