РФ получила от Украины ее вариант меморандума по урегулированию — Мединский
09:32 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона получила от Украины вариант меморандума Киева об урегулировании конфликта. Об этом заявил RT помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
Ранее положения киевского документа были опубликованы в западных СМИ, при этом меморандум был передан на украинском и английском языках.
«Российская делегация получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании, — подтвердил Мединский. — Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским».
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