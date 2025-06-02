4 месяца потребуется на строительство моста взамен обрушившегося в Брянской области

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство моста вместо обрушившегося в Брянской области займет около 4 месяцев. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз.

«Примерно четыре месяца потребуется [на восстановление дорожного сообщения], но его можно сократить, если будут приняты решения», — сказал он.