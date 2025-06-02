0
0
185
НОВОСТИ

4 месяца потребуется на строительство моста взамен обрушившегося в Брянской области

12:20 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство моста вместо обрушившегося в Брянской области займет около 4 месяцев. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз.

«Примерно четыре месяца потребуется [на восстановление дорожного сообщения], но его можно сократить, если будут приняты решения», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 02.06.2025
Самозапрет на кредиты за три месяца работы сервиса установили 10,68 млн россиян
0
56
13:20 02.06.2025
Британия намерена обеспечить готовность своих вооруженных сил вести боевые действия - Стармер
0
92
13:05 02.06.2025
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили до 1 430 военных
0
112
13:00 02.06.2025
ВС ФРГ должны увеличить число военных на 80 тыс. для выполнения требований НАТО — СМИ
0
113
12:58 02.06.2025
Сбер представил гайд по созданию интеллектуальных систем, способных автономно выполнять бизнес-задачи
0
118
12:50 02.06.2025
ФНС России и Сбер развивают применение искусственного интеллекта при обслуживании граждан и бизнеса
0
128
12:32 02.06.2025
РФ надо продолжать жесткую линию относительно Польши — Чепа об итогах выборов
0
193
12:05 02.06.2025
Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле — источник
0
211
12:00 02.06.2025
Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 104
0
196
11:32 02.06.2025
Пашинян вновь пригрозил решить вопрос «святотатственных» священников
0
264

Возврат к списку