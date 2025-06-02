4 месяца потребуется на строительство моста взамен обрушившегося в Брянской области
12:20 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство моста вместо обрушившегося в Брянской области займет около 4 месяцев. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз.
«Примерно четыре месяца потребуется [на восстановление дорожного сообщения], но его можно сократить, если будут приняты решения», — сказал он.
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