В Забайкалье побит прошлогодний рекорд площади сгоревших лесов
16:12 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Площадь сгоревших с начала года в Забайкальском крае лесов превысила соответствующие значения за весь прошлый год, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«В Забайкалье с начала года зарегистрирован 561 лесной пожар на 2 300 тыс. гектарах», — сказали в министерстве.
В прошлом году, по разным оценкам, сгорело от 1,8 до 2 млн га леса.
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