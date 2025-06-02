В Забайкалье побит прошлогодний рекорд площади сгоревших лесов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь сгоревших с начала года в Забайкальском крае лесов превысила соответствующие значения за весь прошлый год, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«В Забайкалье с начала года зарегистрирован 561 лесной пожар на 2 300 тыс. гектарах», — сказали в министерстве.

В прошлом году, по разным оценкам, сгорело от 1,8 до 2 млн га леса.