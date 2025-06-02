РФ и Украина договорились о новых обменах, детали скоро сообщат — Умеров
17:03 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились о новых обменах, их детали вскоре будут сообщены. Об этом заявил министр обороны Украины, возглавляющий делегацию Киева, Рустем Умеров.
«Мы договорились об обменах. Скоро сообщим детали», — сказал он на видео, фрагмент которого публикует издание «Новости Live».
По его словам, обмены сосредоточат на возвращении тяжелораненых, больных, молодежи, а также на возвращении тел погибших. «Детали и информацию сообщим немного позже», — сказал он и ушел от журналистов, не отвечая на вопросы.
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