РФ и Украина договорились о новых обменах, детали скоро сообщат — Умеров

17:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились о новых обменах, их детали вскоре будут сообщены. Об этом заявил министр обороны Украины, возглавляющий делегацию Киева, Рустем Умеров.

«Мы договорились об обменах. Скоро сообщим детали», — сказал он на видео, фрагмент которого публикует издание «Новости Live».

По его словам, обмены сосредоточат на возвращении тяжелораненых, больных, молодежи, а также на возвращении тел погибших. «Детали и информацию сообщим немного позже», — сказал он и ушел от журналистов, не отвечая на вопросы.