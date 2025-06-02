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РФ в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. тел военнослужащих — Мединский

17:50 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военнослужащих ВСУ. Об этом заявил журналистам по итогам второго раунда переговоров с украинской стороной глава делегации РФ Владимир Мединский.

«Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6 000 замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров. Они хранились у нас. Мы всех, кого могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они», — отметил он.

«На следующей неделе эти тела украинской стороне передадим, чтобы они могли по-человечески похоронить их», — указал Мединский.

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