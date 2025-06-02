Экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок избрали на пост председателя 80-й сессии ГА ООН
18:40 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за назначение экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем 80-й сессии этого органа, передает корреспондент ТАСС.
Бербок была единственным кандидатом на эту должность. 18 марта стало известно о планах кабмина Германии выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя Генассамблеи ООН на 2025–2026 гг. При этом ранее МИД ФРГ заявлял о намерении выдвинуть кандидатуру Хельги Шмидт — бывшего генсека ОБСЕ и профессионального дипломата.
Позднее журнал Spiegel сообщил, что назначение Бербок вызвало недовольство в германском внешнеполитическом ведомстве. В частности, немецкие дипломаты боятся, что назначение Бербок будет стоить Германии голосов прежде всего стран глобального Юга из-за ее, с одной стороны, антироссийской, с другой — произраильской риторики. Такой шаг, по мнению ряда дипломатов, ставит под угрозу срыва усилий избрание Германии в Совет Безопасности ООН.
НОВОСТИ
- 19:44 02.06.2025
- Опубликованы основные положения российского меморандума по урегулированию украинского кризиса
- 19:20 02.06.2025
- Украденную статую Макрона привезли к посольству РФ в Париже — СМИ
- 18:03 02.06.2025
- РФ обсуждала тему детей с Украиной — Мединский
- 17:55 02.06.2025
- РФ и Украина проведут обмен «все на всех» среди тяжелораненых и молодых солдат — Мединский
- 17:50 02.06.2025
- РФ в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. тел военнослужащих — Мединский
- 17:49 02.06.2025
- РФ предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках — Мединский
- 17:32 02.06.2025
- Отказ от расширения НАТО на восток станет условием урегулирования на Украине — Сакс
- 17:12 02.06.2025
- В СДПГ признали собственные ошибки и раскритиковали курс Шольца — Bild
- 17:03 02.06.2025
- РФ и Украина договорились о новых обменах, детали скоро сообщат — Умеров
- 16:38 02.06.2025
- Будущее искусственного интеллекта обсудили на сессии AI Journey в Нижнем Новгороде на конференции ЦИПР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать