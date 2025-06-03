В Запорожской области более 600 тыс. абонентов остаются без электричества после атаки ВСУ
09:05 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
457 населенных пунктов Запорожской области остаются без электроснабжения после атаки Вооруженных сил Украины. Отключение затронуло более 600 тыс. абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Провел оперативное совещание по ситуации с электроснабжением в Запорожской области. В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 000 абонентов», — написал он в своем телеграм-канале.
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