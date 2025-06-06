0
0
43
НОВОСТИ

«Тяжелый развод» Трампа и Маска поставил республиканцев в затруднительное положение — NBC

09:20 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены Республиканской партии США боятся нажить себе врага в лице предпринимателя Илона Маска и в то же время пытаются не разгневать президента США Дональда Трампа на фоне возникшей между ними размолвки. Об этом в четверг сообщила телекомпания NBC.

По ее мнению, республиканцев можно сравнить с детьми, чьи родители переживают тяжелый развод. Сохранить хорошие отношения сразу с обоими будет тяжело, поскольку они «оскорбляют друг друга, угрожают и поливают грязью», считает NBC. Особенно переживают из-за этого конфликта законодатели, так как Маск может помешать их переизбранию на промежуточных выборах в 2026 году.

«Ему плевать на республиканцев, на Национальный комитет Республиканской партии, на места в Палате представителей [Конгресса США] и все остальное. Он уничтожит их. <…> Илону плевать на все эти партийные дела», — сказал телекомпании неназванный советник Маска, комментируя его разлад с американским лидером.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10740
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11125
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10452
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10791
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10732
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10721
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10617
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10759
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10643
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10513

Возврат к списку