«Тяжелый развод» Трампа и Маска поставил республиканцев в затруднительное положение — NBC

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены Республиканской партии США боятся нажить себе врага в лице предпринимателя Илона Маска и в то же время пытаются не разгневать президента США Дональда Трампа на фоне возникшей между ними размолвки. Об этом в четверг сообщила телекомпания NBC.

По ее мнению, республиканцев можно сравнить с детьми, чьи родители переживают тяжелый развод. Сохранить хорошие отношения сразу с обоими будет тяжело, поскольку они «оскорбляют друг друга, угрожают и поливают грязью», считает NBC. Особенно переживают из-за этого конфликта законодатели, так как Маск может помешать их переизбранию на промежуточных выборах в 2026 году.

«Ему плевать на республиканцев, на Национальный комитет Республиканской партии, на места в Палате представителей [Конгресса США] и все остальное. Он уничтожит их. <…> Илону плевать на все эти партийные дела», — сказал телекомпании неназванный советник Маска, комментируя его разлад с американским лидером.