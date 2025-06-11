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За ночь сбиты 32 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

09:00 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 мск 10 июня текущего года до 07:00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 БПЛА — над территорией Воронежской области, 8 БПЛА — над территорией Курской области, 5 БПЛА — над территорией Тамбовской области, 2 БПЛА — над территорией Ростовской области и 1 БПЛА — над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — сказали в Минобороны.

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