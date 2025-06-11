Беспорядки в США кем-то организованы, Минюст займется этим — Трамп
10:00 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешние беспорядки в Соединенных Штатах кем-то организованы и финансируются, и американское правительство выяснит, о ком идет речь. С таким заявлением выступил во вторник на военной базе Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) президент США Дональд Трамп.
«В Калифорнии вы видите полномасштабную атаку на мир, общественный порядок и национальный суверенитет, предпринимаемую мятежниками, которые размахивают иностранными флагами и ставят своей целью продолжение иностранного вторжения в нашу страну», — утверждал хозяин Белого дома. «Мы не позволим этому произойти», — сказал Трамп.
«Это профессионалы, они не любители. <…> Кто-то это финансирует», — убежден он. «Мы через Министерство юстиции США и [его руководительницу] Пэм Бонди выясним, кто именно. Кто финансирует [покупки] всего этого оборудования [для протестующих]? <…> Мы уже этим занимаемся», — подчеркнул президент. «При администрации Трампа этой анархии не будет. Мы не позволим, чтобы на федеральных агентов нападали. И мы не позволим, чтобы иностранный враг вторгался в американский город и покорял его», — заявил американский лидер.
«Людей, сжигающих американские флаги, следует заключать на год в тюрьму. <…> Посмотрим, сможем ли мы этого добиться», — отметил Трамп.
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