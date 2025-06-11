Володин назвал причиной конфликта РФ и ФРГ передачу Германией оружия Украине
11:00 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Передача Германией оружия Украине, которое используется против мирных граждан, является причиной конфликта между ФРГ и РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем ответе председателю Бундестага Юлии Клёкнер.
«Передача Германией вооружений неонацистскому режиму на Украине, которое используется, в том числе против мирных граждан, уже само по себе причина для конфликта между нашими странами», — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
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