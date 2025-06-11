Володин назвал причиной конфликта РФ и ФРГ передачу Германией оружия Украине

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача Германией оружия Украине, которое используется против мирных граждан, является причиной конфликта между ФРГ и РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем ответе председателю Бундестага Юлии Клёкнер.

«Передача Германией вооружений неонацистскому режиму на Украине, которое используется, в том числе против мирных граждан, уже само по себе причина для конфликта между нашими странами», — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.