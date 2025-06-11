Маск сожалеет о своих постах про Дональда Трампа
11:05 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сожалеет о нескольких своих сообщениях, посвященных президенту США Дональду Трампу.
«Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Дональде Трампе, сделанных на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.
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