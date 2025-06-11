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НОВОСТИ

Маск сожалеет о своих постах про Дональда Трампа

11:05 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сожалеет о нескольких своих сообщениях, посвященных президенту США Дональду Трампу.

«Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Дональде Трампе, сделанных на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

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