Маск сожалеет о своих постах про Дональда Трампа

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сожалеет о нескольких своих сообщениях, посвященных президенту США Дональду Трампу.

«Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Дональде Трампе, сделанных на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.