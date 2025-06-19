Сбер в 2026 году будет выдавать все кредиты юрлицам с помощью искусственного интеллекта
09:45 19.06.2025
В Сбере 100% кредитов корпоративным клиентам в 2026 году будет выдавать искусственный интеллект. Об этом рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
«По сделкам оборотного финансирования для корпоративных клиентов – 90% решений принимаются с использованием искусственного интеллекта, а к 2026 году банк планирует достичь 100%», – сказал он.
В этом году Сбербанк собирается начать принимать решения с помощью моделей искусственного интеллекта для финансирования жилой недвижимости, подчеркнул Ведяхин.
«Дальше идут самые сложные направления, это проектное финансирование, инвестиционное финансирование, но до конца 2026 года и там решения будут приниматься уже моделями», – добавил топ-менеджер.
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