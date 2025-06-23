Страны НАТО пообещают Киеву 40 млрд евро в ближайшие 12 месяцев — источник

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО на саммите альянса пообещают Киеву поддержку в размере 40 млрд евро в ближайшие 12 месяцев. Об этом заявил журналистам источник в правительстве ФРГ.

«Обещания тех, кто финансирует поддержку Украине, составят в ближайшие 12 месяцев 40 млрд [евро]», — отметил он. По его словам, это соответствует объему, который был обещан Киеву на предыдущем саммите альянса.